Rugby, al via i play off: Valsugana sulla strada di Biella (foto di A. Mantovan)

Tutto d’un fiato. La stagione regolare è appena terminata, per Biella con una bella vittoria sul campo di casa contro Cavalieri Prato, che è già tempo di pensare ai playoff in partenza domenica 4 maggio. Si inizia con il turno di barrage dal quale è esentata la capolista del girone meritocratico: Parabiago. La seconda, Biella, terza e quarta del girone si scontreranno, in trasferta, contro le vincenti dei Gironi 2, 3 e 4. Partita secca: chi vince passa alle semifinali, chi perde è fuori dai giochi. Biella giocherà domenica a Padova contro Valsugana Rugby, vincente del Girone 3.

Alberto Benettin, head coach Brc presenta così il match: “Giocheremo contro una squadra che conosco molto bene e per la quale ho anche avuto la fortuna di giocare qualche anno fa. Un’ottima società. Hanno disputato una grande stagione che li ha meritatamente visti arrivare primi di girone. Sono una squadra completa e composta da ottimi giocatori. Performanti in mischia, abili nei trequarti. Amano muovere la palla e lo sanno fare bene. Dovremo stare molto attenti a coprire bene gli spazi, insomma: nulla di semplice, sarà molto dura. Sono una squadra abituata a lottare fino all’ultimo secondo per portare a casa la vittoria e la partita che hanno giocato domenica conto Pesaro lo dimostra. Una squadra che non molla mai. Giocheremo sul loro campo dopo aver affrontato uno spostamento piuttosto consistente in giornata. Cosa aggiungere? Che dovremo competere mantenendo alta la concentrazione e focalizzati sull’obiettivo. Fino alla fine. Vogliamo giocare più partite possibili”.

Kick off alle ore 15.30. Playoff Serie A - Barrage – 04.05.25. Valsugana Rugby - Biella Rugby; Calvisano – Rugby Paese; Livorno - Verona.