Scuole medie di Chiavazza, perché il cantiere è ancora lì: tutti gli interventi previsti

Quando verrà tolto il cantiere alle medie di Chiavazza, è stato un altro tema al centro di un'altra interrogazione a firma del PD presentata nel consiglio comunale di ieri a Biella, questa volta dalla consigliera Grata Cogotti.

A rispondere è stata l'assessore Livia Caldesi: “Inutile nascondere che concordo in pieno sia per il tempo lunghissimo del cantiere aperto e per il fango che c'è, passando dalla scuola all'interno della mensa. Il fatto è che i lavori della mensa erano terminati, però si è aggiunto un secondo progetto dal costo di 110 mila euro, che prevede la copertura sopra la passerella per andare in mensa, una strada affinchè i mezzi della cooperativa possano portare i cibi alla mensa, un cancello carrabile che avrà due citofoni, uno posizionato all'interno della scuola e uno all'interno della messa per garantire degli accessi sicuri, e non solo. Bisogna sostituire le piante a Nord della mensa perché pare che le foglie ostruiscano quando piove lo smaltimento lo scorrimento dell'acqua e nascondono il fotovoltaico, inoltre è previsto anche l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto elettrico. Tutti interventi che saranno da fare quando avremo a disposizione i fondi dall'avanzo di amministrazione. Io stessa ho chiesto perché non togliamo la recinzione, ma non avrebbe senso sopportare un costo del genere siccome utilizzeremo queste somme a breve”.