Alleanza Verdi e Sinistra Biella sulla cittadinanza onoraria a Mussolini a Biella

Riceviamo a pubblichiamo:

"Ieri martedì 29 aprile, a tarda sera, il Consiglio Comunale di Biella ha avuto l’occasione – storica, simbolica, politica – di revocare la

cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, su proposta del Comitato Matteotti. Come Alleanza Verdi e Sinistra Biella, pur non essendo presenti in aula in quanto forza non eletta, abbiamo sostenuto apertamente e con determinazione la mozione, invitando pubblicamente i cittadini a firmarla e

dichiarando con chiarezza la nostra posizione.

La maggioranza ha scelto di non decidere, anzi ha votato contro la proposta di revoca della cittadinanza a Mussolini e di non concederla a Giacomo Matteotti e a Iside Viana. Un atteggiamento pavido, ambiguo, privo del coraggio necessario a compiere un atto di chiarezza morale.

Si sono dichiarati antifascisti, e va preso atto del passo avanti rispetto al silenzio assordante che domina il centrodestra nazionale. Ma le parole, senza i fatti, restano vuote. È utile ricordarlo soprattutto guardando a chi governa il Paese: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora oggi, rifiuta di definirsi antifascista. E a Biella, il deputato Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha preferito tacere. Ma se fosse intervenuto, avremmo ascoltato il solito esercizio di ambiguità o peggio: molte parole retoriche, nessun antifascismo. Un silenzio che strizza l’occhio più al passato che alla Costituzione.

La mozione doveva essere approvata. Non ci sono alibi. Chi oggi non ha avuto il coraggio di votarla, anzi di opporsi, ha scelto consapevolmente di lasciare intatto un simbolo che offende la storia democratica del nostro paese"