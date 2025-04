Obbligazioni di Stato e societarie, conoscerle per distinguerle

Le obbligazioni sono un titolo di debito emesso da un ente pubblico o da una società allo scopo di raccogliere capitali necessari alle esigenze correnti, o per un progetto di investimento specifico.

Nei fatti chi investe in titoli obbligazionari effettua un prestito di denaro a una entità giuridica, in cambio di un tasso di interesse riconosciuto periodicamente sotto forma di cedola e del rimborso del capitale a scadenza.

Entrando nel dettaglio delle obbligazioni di Stato e societarie, scopriamo cosa distingue le une dalle altre, i pregi e i rischi per chi investe nei mercati finanziari attraverso tale strumento.

Obbligazioni di Stato e societarie: le differenze

I titoli di Stato sono obbligazioni governative emesse dal governo centrale per soddisfare le esigenze di finanza pubblica, oppure per coprire i costi di realizzazione di grandi opere infrastrutturali necessarie all’ammodernamento del paese.

Anche le città e altri enti pubblici possono emettere titoli di debito sotto forma di obbligazioni e decidere di dare libero accesso ai piccoli investitori.

Le obbligazioni societarie, conosciute anche come obbligazioni corporate, possono essere emesse da società quotate in Borsa o da società private. Le società emettono obbligazioni per coprire i costi di nuovi impianti produttivi, o per investimenti mirati alla ricerca e sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

In tutti i casi gli investitori al dettaglio possono investire in obbligazioni attraverso piattaforme di trading a loro facilmente accessibili. Infatti, le obbligazioni e i Titoli di Stato non necessariamente devono essere acquistati durante il periodo di collocamento, essi possono essere scambiati sul mercato secondario.

Il mercato secondario permette a tutti i tipi di investitori di accedere ai titoli obbligazionari, al fine di acquistarli e venderli secondo le proprie strategie.

Perché investire in obbligazioni e a cosa fare attenzione

Tendenzialmente i Titoli di Stato sono considerati abbastanza sicuri, tuttavia prima dell’adesione all’offerta pubblica è sempre utile informarsi sulle valutazioni del debito che le agenzie di rating pubblicano periodicamente.

Ad esempio, è più sicuro acquistare Titoli di Stato di un paese a cui le agenzie di rating assegnano una valutazione “A” sulla sostenibilità del debito, rispetto a uno Stato con una valutazione “B”.

Le agenzie di rating pubblicano una valutazione anche sulla sostenibilità del debito delle società che emettono obbligazioni. In questo caso quelle che ricevono un giudizio “investment grade” sono società con un basso rischio di fallimento e dunque capaci di restituire il capitale. All’opposto, un giudizio “high yield” pone una società in una categoria di vulnerabilità alle condizioni economiche avverse.

Le obbligazioni “high yield” spesso offrono tassi di interesse più elevati rispetto alle “investment grade”, a fronte di un rischio dell’investimento proporzionalmente più alto.

Non abbiamo ancora spiegato, però, perché gli investitori acquistano obbligazioni. Lo strumento di investimento è incasellato tra quelli capaci di generare un reddito fisso.

I Titoli di Stato e le obbligazioni corporate, infatti, riconoscono ai possessori una cedola trimestrale, semestrale o annuale che l’investitore può utilizzare per i propri obiettivi.

Ricapitolando, le obbligazioni sono titoli di debito emessi da società quotate o non quotate in Borsa e da entità pubbliche. Lo scopo delle emissioni di debito è raccogliere capitali da utilizzare per lo sviluppo di una nazione o per la realizzazione di progetti onerosi.

L’investitore che sottoscrive i titoli di debito, in cambio del prestito che effettua riceve una cedola periodica il cui importo varia in base all’investimento iniziale e al tasso di interesse percentuale stabilito dall’emittente.

