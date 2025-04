Progetto Frassati, un anno straordinario tra eventi e attività per scoprire Pier Giorgio Frassati nell’anno della sua canonizzazione (1925 – 2025)

A sei mesi esatti dalla canonizzazione di Per Giorgio Frassati, ha preso avvio il progetto Frassati 2025 – Biella, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del Beato e trarre ispirazione dalla sua vita. La canonizzazione avverrà il 3 agosto 2025.

Per pensare e coordinare tutte le iniziative da mettere in campo per questo speciale ricordo, è nato un comitato nella Diocesi di Biella, presieduto dal Vescovo Mons. Farinella, rappresentato dal parroco pro tempore della parrocchia di Pollone, don Luca Bertarelli, ed è in rapporto con il comitato nazionale e quello interdiocesano Torino – Biella. Fanno parte del Comitato Diocesano: la Parrocchia di Pollone, il Gruppo Alpini, il bisettimanale diocesano Il Biellese, la Comunità Papa Giovanni XXIII, il Tavolo del carcere, la casa di riposo di Pollone, l’Azione Cattolica Diocesana, il Consiglio affari economici parrocchiali di Pollone, il Gruppo Volontariato Vincenziano, il Club alpino italiano sezione di Biella, l’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, la Fondazione Frassati, la Pro loco Pollone, l’AGESCI, il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Pollone, l’ASD Pollone, la Diocesi di Biella, l’Oratorio di Pollone, il Comune di Pollone e la Biblioteca Civica di Pollone. Al comitato partecipa anche il regista Manuele Cecconello. A svolgere il ruolo di segreteria del Comitato è Paola Mondino.

Il Comitato si avvale di collaboratori e partner sul territorio che insieme costituiscono una rete eterogena di supporto all’organizzazione, ideazione e promozione delle attività. I partner sono: il Liceo “G. & Q. Sella” di Biella, l’associazione Opificiodellarte APS, la Cooperativa Raggio Verde, l’Ente Gestione Aree Protette Ticino Lago Maggiore, Storie di Piazza APS e il DocBI – Centro Studi Biellesi.

Questi gli eventi in calendario in questo anno così importanti per Pollone.

- Venerdì 16 maggio alla CHIESA DEL SACRO CUORE, PONZONE Lettere da Pier Giorgio L’impegno sociale e politico con Don Carlo Dezzuto. A cura di Azione Cattolica alle 21.

- Sabato 7 giugno alle 21, RISERVA NATURALE PARCO BURCINA “FELICE PIACENZA” Voce del Verbo intrecciare Evento ad invito

- Domenica 8 giugno alle 10,30 BIBLIOTECA CIVICA BENEDETTO CROCE, POLLONE Maratona letteraria con lettura di e su Pier Giorgio Frassati Con la partecipazione delle cittadine e dei cittadini di Pollone di ogni età.

- Mercoledì 11 giugno alle 18,15 SALONE TEATRALE PARROCCHIA DI SANT’EUSEBIO PRETE, PIAZZA PARROCCHIALE 1, POLLONE Spettacolo teatrale “Zattere e zavorre – il coraggio di essere donne” Scu.Te.R (Scuola Teatro ragazzi) in collaborazione IIS G. e Q. Sella di Biella e Assessorato alla Cultura di Vigliano Biellese. Ingresso libero ad esaurimento posti

- Venerdì 13 giugno alle 17,30 VILLA AMETIS, POLLONE UP VERSO L’ALT(R)O Evento teatrale dedicato a Piergiorgio Frassati. Ingresso libero ad esaurimento posti

- sabato 21 giugno alle 21 TEATRO COMUNALE MICHELETTI, PIAZZA TEMPIA 54, COSSATO “Beatus – 100 anni sui passi di Piergiorgio” Un cammino teatrale nella vita di Piergiorgio Frassati. Ingresso libero ad esaurimento posti

- sabato 28 giugno alle 21 PIAZZA VINCENZO DELLEANI, POLLONE Conferenza e performance Alfredo Frassati: Un conservatore illuminato – aspetti biografici editi ed inediti con Giulio Pavignano; alle 22 TORRE MARTINI - RISERVA NATURALE PARCO BURCINA “FELICE PIACENZA” Performance di danza aerea a cura di Erika Bettin - Opificiodellarte. Ingresso libero

- sabato 19 luglio alle 20 PIAZZETTA DI REGIONE CANGIO, POLLONE Apericena A cura dei Giovani della Parrocchia Sant’Eusebio Prete di Pollone, alle 21 Piergiorgio Frassati e il suo tempo: quadro storico e politico sociale con Gianmarco Macchieraldo Performance di danza a cura dei ragazzi e delle ragazze di Pratiche di Slancio - Opificiodellarte Ingresso libero ad esaurimento posti

- domenica 20 luglio alle 16, VILLA AMETIS, POLLONE Concerto musica classica. A cura di Fondazione Accademia Perosi. Ingresso libero ad esaurimento posti

- sabato 9 agosto alle 21 SAN BARNABA, VIA BILLOTTI 13, POLLONE Adelaide Ametis: la pittrice Un ritratto profondo e artistico della mamma di Piergiorgio Frassati. con Alessandra Montanera. Performance Musicale Trio Jazz - Opificiodellarte. Ingresso libero ad esaurimento posti

- Venerdì 12 settembre alle 21 PIAZZA VINCENZO DELLEANI, POLLONE L’arte e l’architettura di Villa Ametis con Michele Cerruti But. A seguire, performance musicale Contrabasso, Sax e Chitarra a cura di Opificiodellarte. Ingresso libero ad esaurimento posti

- domenica 14 settembre alle 16 PIAZZA SAN ROCCO, POLLONE La Piccola Orchestra dei Popoli Concerto. Ingresso libero ad esaurimento posti

- domenica 21 settembre alle 18,15 PIAZZA VINCENZO DELLEANI, POLLONE Presentazione del libro La Temeraria. Luciana Frassati Gawronska – Un romanzo del novecento con l’autrice Marina Valensise. Performance Musicale a cura del Gruppo FLORIE & LAZY CATS atmosfere anni ’50 - Opificiodellarte Apericena organizzato dalla Proloco di Pollone. Evento a cura della Biblioteca Benedetto Croce e Proloco di Pollone. Ingresso libero ad esaurimento posti

- giovedì 25 settembre alle 21 CINEMA VERDI, VIA M. POZZO 2, CANDELO Proiezione del film sulla vita di Pier Giorgio Frassati Regia di Manuele Cecconello. A cura del Comitato Pier Giorgio Frassati. Ingresso ad oerta libera

- sabato 4 ottobre alle 21 PIAZZA VINCENZO DELLEANI, POLLONE Piergiorgio Frassati: una lettura teologico spirituale a cura di Don Paolo Asolan, alle 22 TORRE MARTINI - RISERVA NATURALE PARCO BURCINA “FELICE PIACENZA” Performance di danza aerea a cura di Erika Bettin - Opificiodellarte Ingresso libero ad esaurimento posti