Biella, AISM in prima linea contro la sclerosi multipla: convegno informativo e weekend solidale con le erbe aromatiche FOTO

Nella serata di ieri martedì 29 aprile si è tenuto il convegno informativo organizzato dalla Sezione AISM di Biella in collaborazione con il centro SM dell'Ospedale di Biella presso la sezione AISM Biella. Tra i relatori della serata il dr. Mello Teggia Gregorio, dr. Testino Nicolò, infermiera Loretta Gianoglio, infermiera Elena Cucco, dott.sa Emanuela Schintone, presidente Aism Biella Paolo Trenta, il dott. Raffaele Tomaiuolo. Presente all'evento anche Elisa Gilardono, storica infermiera ambulatorio neurologia Biella e l' Equipe multidisciplinare ambulatorio sclerosi multipla.

Sabato 3 e domenica 4 maggio è in calendario l'evento #erbearomaticheAISM: un piccolo gesto che può fare una grande differenza per chi convive con la sclerosi multipla e patologie correlate. Potrai acquistare piante di Timo limone, timo Faustini, rosmarino, salvia, maggiorana e origano, per donare un aiuto concreto a tutte le persone con sclerosi multipla e patologie correlate.​ Scopri la piazza più vicina su https://bit.ly/4jyl6lR E se non trovi un gruppo di volontari vicino a te, non preoccuparti! Contatta la nostra Sezione di riferimento per prenotare il tuo mix di erbe aromatiche.