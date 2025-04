Non sarebbero gravi le condizioni di salute del motociclista di 62 anni che, nel pomeriggio di ieri, 29 aprile, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'auto.

È successo intorno alle 18 in via De Marchi, a Biella. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al centauro, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente.