Su Nuraghe celebra “Sa Die de sa Sardigna” 2025 con un omaggio alla lingua sarda

Arriva da Ortueri, nel Nuorese, la poesia Terra mia di Nicola Loi: un intenso componimento in versi endecasillabi, strutturato in sette strofe da sei versi ciascuna, nello stile tradizionale "a retrograda".

Fin dal primo verso, che dà anche il titolo alla poesia – "Terra mia chi ses tra mare e bentu" – l'autore accompagna il lettore in un viaggio poetico attraverso la geografia dell'Isola, fino a toccare uno dei temi a lui più cari: la lingua sarda, sa limba.

I sardi dell'Altrove, quelli dell'emigrazione con due patrie nel cuore, non sono solo custodi dell'identità isolana, ma autentici ambasciatori culturali. La loro opera di preservazione delle tradizioni si trasforma quotidianamente in un efficace strumento di promozione turistica, creando un ponte ideale tra la terra d'origine e quella d'adozione.

Come testimonia l'immagine simbolica del carretto utilizzato per il trasporto delle balle nelle fabbriche biellesi fino a metà del secolo scorso, l'integrazione dei Sardi nella vita produttiva piemontese ha contribuito allo sviluppo economico locale, portando con sé un bagaglio culturale che ha arricchito entrambe le comunità.

Nel testo poetico di Loi emerge chiaramente la ricchezza linguistica della Sardegna: "Duas limbas printzipales sunt che oro, Sa 'e Campidanu e sa 'e Logudoro. Donz'una sas richesas at in manu" – ovvero: "Due lingue sono come oro, quella di Campidano e quella di Logudoro. Ognuna le ricchezze ha in mano".

Un omaggio poetico in perfetta sintonia con lo spirito di Sa Die de sa Sardigna, la Festa del Popolo Sardo istituita nel 1993 dal Consiglio regionale per ricordare il coraggio e il sacrificio dei Sardi.

A conferma del costante impegno nella preservazione e diffusione di questo patrimonio, i versi di Loi – nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu – verranno inseriti nell'antologia di testi del prossimo appuntamento con il Circulo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina). Si tratta di un laboratorio linguistico transoceanico dal titolo "Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant", pensato per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna contemporanea. Un contributo dagli alti valori sociali promosso dai Sardi di su disterru, gli emigrati che vivono nei cinque continenti, diventati depositari della sardità oltre i confini dell'Isola.

In occasione dell'edizione 2025, il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella ha scelto di dedicare la celebrazione proprio a sa limba, della memoria collettiva, veicolo di storia, tradizione ed esperienza.

Terra mia

Terra mia chi ses tra mar'e bentu,

Chi fine andas che su pensamentu,

In cussa roca su tempus cumandas,

Chi, che su pensamentu fine andas,

De su connotu est s'istoria bia,

Chi ses tra terra e mare, terra mia.

Cuddas reinas, sunt bias ancora,

Cun Adelasia e cun Eleonora.

Che una ninnia, ti la contant dasia,

Cun Eleonora e cun Adelasia.

Iscritos in sas rocas marmarinas,

Bias ancora sunt cuddas reinas.

Su populu intreu e fieru,

Che una pandela est semper lieru.

Limba e modas antigas in carrela,

Semper lieru est che una pandela.

Su costumene antigu semper reu,

Su populu fieru e intreu.

Un'Isula chi no est solu mare,

Chi finas in s'intragna est sigulare.

Posimu mannu finas sa muntagna,

Chi est singulare finas in s'intragna.

Ue sa sardidade andat a bolu,

Un'Isula chi no est mare solu.

Duas limbas printzipales sunt che oro,

Sa 'e Campidanu e sa 'e Logudoro.

Donz'una sas richesas at in manu,

Sa 'e Logudoro e sa 'e Campidanu.

Simizantes ma no sunt oguales,

Sunt che oro, duas limbas printzipales.

In-d-una sunt sas modas e otadas,

S'atera repentinas e versadas.

Poesias che rocas marmarinas.

S'atera cun versadas, repentinas.

In pinn'e isteddu e lugor'e luna,

Sas modas e otadas sunt in-d-una.

Fradiles sunt launeddas e tenores,

De su populu antigu che laores.

Identidade, lughente isprigu,

Che laores, de su populu antigu.

In festas de arzolas e cuiles,

Launeddas e tenores sunt fradiles.

Nigolau Loi, pro su 28 de abrile de su 2025

Terra mia

Terra mia che sei tra mare e vento,

Che fine vai come il pensiero,

In quella roccia il tempo comanda,

Che, come il pensiero fine vai,

Del passato è la storia viva,

Che sei tra terra e mare, terra mia.

Quelle regine, sono vive ancora,

Con Adelasia e con Eleonora.

Come una ninna, te la raccontano adagio,

Con Eleonora e con Adelasia.

Scritti sulle rocce marmoree,

Vive ancora sono quelle le regine.

Il popolo unito e fiero,

Come un vessillo è sempre libero.

Lingua e usanze antiche nella strada,

Sempre libero è come un vessillo.

Il costume antico sempre in uso,

Il popolo fiero e intero.

Un'Isola che non è solo mare,

Che fino nell'interno è singolare.

Meraviglia grande anche la montagna,

Che è singolare fino nell'interno.

Dove la sardità si innalza,

Un'Isola che non è mare solo.

Due lingue principali sono come oro,

Quella di Campidano e quella di Logudoro.

Ognuna le ricchezze ha in mano,

Quella di Logudoro e quella di Campidano.

Somiglianti ma non sono uguali,

Sono come oro, due lingue principali.

In una sono le “modas” e “otadas”,

L'altra “repentinas” e “versadas”.

Poesie come rocce marmoree.

L'altra con “versadas”, “repentinas”.

Con raggio di stella e chiaror di luna,

Le “modas” e “otadas” sono in una.

Cugini sono “launeddas” e “tenores”,

Del popolo antico come frumento.

Identità, lucente specchio,

Come frumento, del popolo antico.

In feste di aie e ovili,

“Launeddas” e “tenores” sono cugini.

Nicola Loi, per il 28 aprile 2025