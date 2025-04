Ponderano inaugura la nuova palestra comunale: primo lotto completato dopo anni di attesa FOTO

Palestra comunale a Ponderano, ieri martedì 29 aprile è stato inaugurato il primo lotto per la riqualificazione della struttura, un traguardo atteso da anni come ha esordito il sindaco Roberto Locca nel suo discorso.

"Era nel programma elettorale del nostro primo mandato, un impegno che abbiamo preso con la nostra comunità. Purtroppo, l'arrivo del COVID-19 ha portato con sé sfide inaspettate, rallentando i nostri piani e impedendoci di portare a termine quanto avremmo voluto realizzare in quel brutto periodo. Ma oggi, possiamo finalmente celebrare un momento significativo. L’anno scorso, insieme al Direttore scolastico, abbiamo posato la prima pietra di questa importante opera che prevedeva la realizzazione di nuovi spogliatoi al servizio della palestra. Da allora, il lavoro è proseguito instancabilmente e oggi siamo qui per decretare la fine dei lavori iniziati. Un momento che segna una vittoria non solo per noi, ma per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Questa struttura rappresenta ciò che per 25 anni era stato promesso dalle amministrazioni passate che si sono avvicendate al governo del nostro paese. Promesse che, purtroppo, sono state sistematicamente disattese. Oggi, però, abbiamo dimostrato che si può fare di più e meglio".

E' stato lo stesso primo cittadino a tagliare il nastro tricolore. "Un'opera fondamentale per i nostri ragazzi, che sentivano fortemente la necessità di avere a disposizione una struttura sportiva all'avanguardia, con locali decorosi e funzionali - prosegue il sindaco - . Queste nuove strutture non sono solo mattoni e cemento, ma rappresentano opportunità, socializzazione e crescita per le generazioni future. Abbiamo lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo e oggi possiamo essere fieri di ciò che abbiamo realizzato. Grazie a tutti per il vostro supporto e per aver creduto in questo progetto. Insieme, stiamo costruendo un futuro migliore per i nostri giovani e per la nostra comunità".