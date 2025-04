Biella, via Cernaia riapre al doppio senso di marcia

Riapre al doppio senso di marcia via Cernaia a Biella. Sono passati quasi tre mesi da quando era stato aperto il cantiere sotto il muraglione dell'ex ospedale da via Carso in direzione Chiavazza per la realizzazione di un nuovo marciapiede, non senza qualche ritardo rispetto ai giorni di apertura, ed entro fine settimana il cantiere sarà smantellato.

Il Comune di Biella aveva previsto in vista della 96° Adunata Nazionale degli Alpini”, che il cantiere dovesse INDEROGABILMENTE terminare entro la data del 30.04.2024 e garantire pertanto entro tale data il ripristino della viabilità con doppio senso di marcia sulla via Cernaia nonché la completa rimozione dell’area di cantiere e di qualsiasi altra occupazione correlata e così sarà.

Nel dettaglio, il Comune ha ampliato la larghezza del marciapiede facendolo passare da 90 centimetri che era (in alcuni punti si fermava addirittura a 85) a 150 centimetri.

Anche in piazzale De Agostini si toglieranno le reti arancioni. In questo caso è stata realizzata una piazzetta pedonale di collegamento tra l' Opificiodellarte e la Biblioteca Civica di Biella, tra i muri perimetrali di accesso alla stazione di valle dell'ex funicolare, l'area verde adiacente e Piazza De Agostini. "Il progetto non è concluso perchè mancano ancora delle rifiniture - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - , come per esempio le panchine, ma in vista dell'Adunata lasciamo aperta l'area".