I primi Alpini arrivano a Biella, un caloroso benvenuto alla prima truppa dagli assessori

È un giorno memorabile per la comunità di Biella, che ha accolto con entusiasmo il primo contingente di Alpini in arrivo nella città. Gli assessori Sara Gentile, Cristiano Franceschini e Amedeo Paraggio hanno dato il proprio benvenuto alle truppe con parole di stima e gratitudine per il loro impegno e dedizione verso il Paese.

"La presenza degli Alpini è motivo di orgoglio e rappresenta un legame forte con le nostre radici e tradizioni. È un momento di grande valore per Biella", hanno dichiarato gli assessori durante il loro incontro. La città si prepara ora ad ospitare ulteriori eventi e celebrazioni in onore delle penne nere che, da sempre, incarnano i valori di solidarietà, spirito di squadra e servizio verso la comunità.