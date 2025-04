Gli Alpini di Tollegno e il DocBi – Centro Studi Biellesi aprono la “Curavecchia” nei giorni dell’Adunata

Venerdì 9 maggio e sabato 10, in collaborazione con il DocBi – Centro Studi Biellesi, proprietario del bene, le penne nere di Tollegno organizzano visite guidate gratuite all’antica chiesa romanica del paese, dedicata a San Germano d’Auxerre, ma da tutti conosciuta come “Curavecchia”.

Il ritrovo è fissato, per entrambi i giorni, alle ore 15:30 davanti al cancello della chiesa in via XX Settembre.

“Gli Alpini di Tollegno hanno a cuore quell’antico edificio sacro - spiega Giulia Ghisio, consigliere del DocBi -. Fin dal momento del suo acquisto da parte della nostra associazione, nel lontano 1986, il Gruppo ha partecipato alle operazioni di sgombero macerie e di riordino. Ancora nel 2000 ha portato avanti un importante discorso di manutenzione edilizia al muro di cinta, e in questi giorni ci sembrava giusto e doveroso festeggiare insieme e contribuire a far conoscere a tutti, Alpini e non, questa realtà storica così significativa”.

Il gruppo Alpini, consapevole delle difficoltà di spostamento nei giorni di venerdì e sabato, mette a disposizione di tutti un servizio di “trenino” che da Tollegno piazza Dante, con sosta a Tollegno-Filatura, consentirà andata e ritorno fino alla periferia di Biella città. Per informazioni su orari e biglietti, il capogruppo Venerando Ingoglia è disponibile al 349.8766115.