Da Quaregna a Masserano passando per Mottalciata: in arrivo quasi 1500 Alpini nei giorni dell'Adunata (foto di repertorio)

A poco più di una settimana dall'Adunata di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio, fervono i preparativi in tutta la provincia per meglio accogliere gli Alpini provenienti da ogni angolo d'Italia.

Nei paesi confinanti (o prossimi) il territorio di Cossato sono attese quasi 1500 penne nere: in particolare, 160 a Castelletto Cervo, 70 tra Brusnengo e Curino, 113 tra Gifflenga e Villanova Biellese, quasi 400 a Lessona, 100 a Masserano, 164 a Mottalciata, 400 circa a Quaregna Cerreto e, infine, 30 a Villa del Bosco. Tutti loro, per la maggior parte, in arrivo dalle regioni del Nord Italia.

Diversi gli appuntamenti in agenda nei giorni della storica manifestazione e già riportati sul nostro quotidiano, come a Lessona, dove è previsto un ricco programma, sui cui svetta una sfilata partecipata unita ad un lancio dei paracadutisti (leggi qui). A Castelletto, invece, in Municipio, si terrà un momento istituzionale nella mattinata di sabato 10 maggio, a cui seguirà una piccolo corteo con la banda musicale di Cossato e una cerimonia eucaristica in chiesa.

A Curino cena condivisa nella serata di giovedì mentre a Brusnengo alzabandiera al mattino del sabato. Un concerto in piazza del Mercato sarà di scena a Masserano dalle 21 dell'8 maggio. Al termine, cena offerta dai volontari della Pro Loco. Infine, a Mottalciata, nella serata di venerdì si svolgerà un intrattenimento musicale nei locali della Pro Loco, a partire dalle 19. Il momento di condivisione terminerà con una cena. Il giorno seguente, a partire dalle 9, verrà issato il Tricolore poi spazio alla cucina e ai sapori del territorio con un pranzo (ore 13) e una cena in piazza allo stand enogastronomico, a partire dalle 19.30. Poi tre cori alpini si esibiranno nella chiesa parrocchiale. L'indomani, tutti i gruppi saranno a Biella per il grande sfilamento.

Pienamente soddisfatti i capigruppo delle diverse realtà presenti nell'area del Cossatese: “Grazie all’intesa con i Comuni e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo: ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte alla 96° Adunata Nazionale. I ringraziamenti sono estesi a tutti i soggetti coinvolti nel comitato di accoglienza”.