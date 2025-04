Alpini, a Biella le ultime riunioni prima dell'Adunata

È una delle ultime riunioni interne, quelle che servono per fare il punto, un vero e proprio “tagliando” prima del grande evento: l’Adunata a Biella. La sala è gremita, l’emozione palpabile. Si staglia sui volti e negli sguardi delle decine di Alpini presenti, ognuno in rappresentanza del proprio territorio, ognuno con il proprio pezzo di storia e impegno.

Si parla di bandiere, di accoglienza, di materiale promozionale, di informazioni da distribuire con precisione, di turni e presidi da coprire. Tutto è pronto. È in questi momenti che si comprende davvero il senso profondo di una frase che non è solo uno slogan, ma uno stile di vita: “per gli Alpini lo straordinario è ordinario.” La città è pronta. Il territorio è in attesa.

E il cuore degli Alpini batte all’unisono con quello di una comunità intera, che si prepara ad accogliere con orgoglio uno degli eventi più sentiti e significativi della nostra tradizione. Un applauso liberatorio che sa tanto di motivazione ultima chiude la riunione. L’appuntamento è per la settimana che va dal 4 all’11 maggio, quando Biella sarà al centro dell’attenzione: tucc un.

Un territorio intero si è messo in marcia, passo dopo passo, fianco a fianco agli alpini. E ora che tutto è pronto, non resta che viverla, con il cuore gonfio d’orgoglio e lo sguardo rivolto verso ciò che conta davvero: il senso di appartenenza, il rispetto delle radici, la forza della comunità.