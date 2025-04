The Couple, le accuse contro Antonino Spinalbese: "È uno stratega". Cosa è successo

(Adnkronos) -

Antonino Spinalbese nell'occhio del ciclone. Durante la terza puntata di 'The Couple - Una vittoria per due', andata in onda ieri, lunedì 28 aprile, il concorrente è stato messo in discussione dagli altri giocatori. In molti, infatti, pensano che Spinalbese sia solo uno "stratega".

Pierangelo Greco e le sorelle Testa in particolare hanno avuto da ridire nei confronti di Antonino Spinalbese. Secondo loro, infatti, l'ex compagno di Belen Rodriguez è "troppo calcolatore" e starebbe solo cercando di ingraziarsi un po' gli altri concorrenti. In questo caso i concorrenti si riferiscono ad Antonino che ha aiutato i fratelli Mileto durante una prova, mettendo il resto dei compagni in una posizione di svantaggio.

"Molti ti accusano di essere uno stratega perché hai già fatto altri reality in passato, quindi sai come muoverti", ha fatto notare Ilary Blasi, la conduttrice di The Couple. Antonino è intervenuto, spiegando che per lui prima della vittoria viene la sua dignità: "Se io voglio agevolare una coppia, è giusto che ti arrabbi. La prossima volta ti comporti di conseguenza come vuoi tu", ha aggiunto l'hair stylist, giustificando il suo atteggiamento.