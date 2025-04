Russia accusa Ucraina: "Non sappiamo se accetterà tregua, questa è manipolazione"

(Adnkronos) - La Russia non sa ancora se Kiev aderirà al cessate il fuoco in occasione dell'80mo anniversario della Vittoria. A dirlo ai giornalisti è il ​​portavoce presidenziale Dmitry Peskov. "Il presidente Putin ha mostrato un gesto di buona volontà e ha annunciato ieri che sarebbe stato dichiarato un cessate il fuoco temporaneo per le celebrazioni del Giorno della Vittoria. Finora non abbiamo ricevuto alcuna risposta dal regime di Kiev. È molto difficile capire se aderirà o meno", ha affermato Peskov, definendo la mancata risposta di Kiev "più che una manipolazione". Il portavoce del Cremlino si riferisce alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri aveva descritto come una "manipolazione" l’iniziativa di Putin per un cessate il fuoco.

Parlando della proposta di Zelensky di fermare la guerra per 30 giorni, questa iniziativa è impossibile senza tenere conto di tutte le sfumature, ha osservato il portavoce. "Se parliamo di una tregua così a lungo termine, allora le sfumature di cui ha parlato il presidente Putin al Cremlino sono importanti. Senza una risposta a quelle domande, è difficile arrivare a una tregua così duratura", ha detto Peskov, aggiungendo che non c'è stata alcuna risposta dal regime di Kiev in merito ai negoziati diretti. "Il primo passo è avviare il processo di negoziazione; tutto il resto è secondario", ha concluso il rappresentante del Cremlino.

Tre persone hanno intanto avuto bisogno di assistenza medica nella capitale ucraina Kiev, nelle scorse ore di nuovo nel mirino di droni russi. Lo riferisce il sito di notizie Ukrinform.

Le autorità di Kiev hanno reso noto che "nelle ultime 24 ore le sirene dell'allarme antiaereo" sono tornate a suonare nella capitale "a causa della minaccia rappresentata da attacchi del nemico con missili balistici e droni". "Durante l'attacco con droni della notte, 11 droni nemici sono stati intercettati alla periferia di Kiev e nello spazio aereo della città" e, hanno aggiunto, "di questi nove sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea e due sono scomparsi dai radar". Un incendio è stato segnalato in una struttura ricreativa nella zona di Desnianskyi, insieme a danni a edifici e veicoli.

Intanto una bambina di 12 anni è rimasta uccisa in un attacco di un drone russo che ha colpito l'area di Hubynykha, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo denunciano le autorità locali, come riportano i media ucraini. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno altre tre persone, compresa una bambina di sei anni, ha reso noto il governatore della regione, Serhiy Lysak. Segnalati anche danni a infrastrutture e abitazioni private in altre zone della regione.