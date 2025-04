Musetti-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Lorenzo Musetti torna in campo a Madrid. Il tennista azzurro affronta oggi, martedì 29 aprile, il greco Stefanos Tsitsipas nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, numero 11 del mondo, fin qui ha battuto, nel turno precedente, l'argentino Tomas Etcheverry, mentre Tsitsipas, al 18esimo posto del ranking Atp, ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff.

La sfida tra Musetti e Tsitsipas è in programma oggi, martedì 29 aprile, alle ore 14. I precedenti tra i due sono in totale sei, con il bilancio che pende nettamente dalla parte del greco, vittorioso in cinque occasioni. Nell'ultimo scontro tra i due però, ai quarti di finale della scorsa edizione del Masters 1000 di Montecarlo, è stato proprio l'azzurro a trionfare in rimonta e passare il turno. L'ultima vittoria del greco risale agli Internazionali di Roma 2023

Musetti-Tsitsipas, così come tutto il Masters 1000 di Madrid, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il torneo sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.