Liberata Valentina Cirelli, l'attivista italiana era stata arrestata in Guinea Bissau

(Adnkronos) - E' stata rilasciata Valentina Cirelli, l'attivista italiana arrestata il 19 aprile scorso in Guinea Bissau, con l'accusa di aver partecipato a manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l’estrazione di minerali. Del caso di Cirelli, presidente dell'associazione ambientalista Tchon Tchomano e proprietaria dell'hotel Kassumayaku nella località balneare di Varela, si era occupata la Farnesina, attraverso l'ambasciata italiana a Dakar, chiedendo che venissero rispettati i suoi diritti.