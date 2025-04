Chi è Lara Leito, la nuova fiamma di Sinner

(Adnkronos) - Nuova fidanzata per Jannik Sinner? Secondo le indiscrezioni lanciate dalla rivista 'Chi', il tennista azzurro, reduce dalla rottura con la russa Anna Kalinskaya, avrebbe cominciato a frequentare Lara Leito, modella russa che ha assistito agli allenamenti del numero uno del mondo a Montecarlo, dove si sta preparando al rientro in campo fissato per gli Internazionali d'Italia.

Leito avrebbe dunque assistito all'allenamento, poi si sarebbe alzata dagli spalti per salutare il team di Sinner, dimostrando così una certa "familiarità con l'entourage del tennista", per poi ricevere un abbraccio proprio da Jannik. I due si sono quindi diretti al ristorante del circolo e, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio. Ma chi è Lara Leito?

Lara Leito è una modella russa di 31 anni, otto in più di Sinner, che vive proprio a Montecarlo ed è già nota per frequentare eventi esclusivi del Principato e della Costa Azzurra. In passato ha avuto una relazione con Adrien Brody, l'attore statunitense che ha conosciuto nel 2012, e ancora prima con l’attore francese Olivier Martinez.