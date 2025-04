Canada, effetto Trump: i liberali di Carney vincono le elezioni

(Adnkronos) - I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza.

Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che per mese erano stati in testa a tutti i sondaggi e che avrebbero risentito dell''effetto Trump'. Carnery, ex governatore della Banca centrale canadese, ha condotto la campagna elettorale all'insegna della forte opposizione ai dazi imposti dal presidente americano e alle sue minacce di annessione del Paese.