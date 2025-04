Sicurezza sul lavoro, ANMIL Biella, Mauro Lora Moretto: "Serve una rivoluzione culturale che parta dai banchi di scuola"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Tengo innanzitutto a sottolineare quanto ricorrenze come quella del 28 aprile siano dimostrazione concreta dell’impegno che l’ANMIL dedica incessantemente alla diffusione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, per riuscire nell’ambizioso obiettivo di diminuire drasticamente, fino ad azzerare, gli eventi infortunistici nel territorio.

Parliamo di un territorio caratterizzato da una fitta rete di grandi, piccole e medie aziende che portano avanti con impegno e know how altamente specializzato il lustro del nostro Made in Italy.

Una nazione che, però, nonostante la presenza attiva di aziende virtuose ha inaugurato il 2025 con un drammatico incremento, nei primi 2 mesi dell’anno, del +16% di denunce di infortuni mortali sul luogo di lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questi i dati infortunistici di una realtà italiana, che si spende quotidianamente e da anni per la diffusione della cultura della prevenzione in ogni tipologia di azienda, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Abbiamo strumenti e conoscenze capaci di vincere tante battaglie, ma è evidente anche che l’obiettivo comune è quello di vincere una vera e propria guerra e per farlo abbiamo bisogno di un equipaggiamento solido, di una normativa che stia al passo con la drammaticità del fenomeno, di una rivoluzione culturale che parta dai banchi di scuola, del supporto e della formazione puntuale e immediata all’inserimento nel mondo di lavoro delle tecnologie che sono al centro della tematica odierna.

La nostra Associazione vuole ribadire anche in questa occasione la completa presa in carico del suo compito, rafforzando la presenza territoriale e nazionale con ogni strumento a disposizione".