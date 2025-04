Allegrini (Niaf) “Positivo impegno di Trump nel preservare Columbus Day”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La National Italian American Foundation (NIAF) elogia l'impegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump "nel preservare e valorizzare la celebrazione del Columbus Day"."In quanto principale organizzazione italo-americana del Paese, la NIAF da tempo sostiene l'importanza di questa ricorrenza, non solo per gli italo-americani ma per tutti gli americani che riconoscono il valore della nostra storia condivisa", afferma Robert Allegrini, presidente e Ceo della NIAF, che prosegue: "Da anni, la NIAF è in prima linea nella difesa del Columbus Day contro i tentativi di sminuirne il significato. Abbiamo costantemente promosso la tutela delle statue e dei monumenti dedicati a Colombo, considerandoli simboli vitali del patrimonio italo-americano e dei suoi contributi alla società americana. Siamo grati per il forte sostegno del presidente e condividiamo la sua visione di una celebrazione nazionale vigorosa che onori lo spirito di esplorazione, coraggio e scambio culturale che Cristoforo Colombo rappresenta - conclude Allegrini -. La NIAF è pronta a collaborare con l'amministrazione affinchè il Columbus Day continui a essere una tradizione orgogliosa che celebra il duraturo legame tra Italia e Stati Uniti".- Foto ufficio stampa NIAF -(ITALPRESS).