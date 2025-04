SEAB, con l'arrivo dell'Adunata varia la raccolta rifiuti: chiusi anche gli ecocentri, ecco quando

Si comunica che in occasione della 96° Adunata degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio, S.E.A.B. S.p.A. sospenderà i servizi di raccolta sul territorio della città di Biella nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 maggio.

Si specifica che i servizi oggetto di sospensione (carta, plastica, organico, vetro ed Rsu) saranno recuperati con la ripresa ordinaria della raccolta nella settimana a partire da lunedì 12 maggio. Si consiglia agli utenti della città di Biella, per quanto possibile, di anticipare l’esposizione dei rifiuti nei giorni precedenti le date sopra indicate. Si raccomanda quindi di non esporre carta, plastica, organico, vetro ed Rsu nella serata di giovedì, per la raccolta del venerdì e nella serata di venerdì, per la raccolta del sabato.

Per tutti gli altri comuni del territorio della Provincia di Biella si informa che i servizi non subiranno sospensioni, se non eventuali possibili ritardi nei normali processi di raccolta, dovuti a presumibili rallentamenti che si potranno creare dall’inevitabile aumento del traffico veicolare sulle strade del Biellese, o possibili anticipi dei passaggi con incremento dell’attività di raccolta notturna. (dalle 02:00 di giovedì 8 maggio) Si raccomanda pertanto all’utenza di tutti i comuni del territorio (escluso Biella) di esporre la sera precedente entro le 00:00 (e non il mattino presto) i propri rifiuti (come peraltro previsto dai regolamenti in essere) e di lasciare esposti i rifiuti oltre il consueto orario di passaggio al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività.

Per segnalazioni o emergenze S.E.A.B. S.p.A. metterà a disposizione un numero dedicato H24, attivo dalle ore 06:00 di venerdì 9 maggio alle ore 12:00 di lunedì 12 maggio: 349.75.42.086 Inoltre gli Ecocentri di Biella, Cerrione, Cossato, Mongrando, Pray, Trivero e Viverone saranno chiusi da giovedì 8 maggio a lunedì 12 maggio 2025 compresi.