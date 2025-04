Adunata Nazionale Alpini a Biella: l’attesa dei ragazzi tra storia, festa e curiosità, intervistati da Greta

Mancano poche settimane all’attesissimo evento dell’adunata degli Alpini che si svolgerà il 9,10 e 11 maggio a Biella, e la città si sta preparando ad accogliere al meglio 400.000 presenze, per la maggior parte Alpini. Anche tra i giovani si percepisce aria di attesa e curiosità, ma i ragazzi sanno di cosa si tratta? Abbiamo intervistato alcuni adolescenti biellesi per saperne di più, e molti di loro condividono l’opinione che sia un’importante evento per celebrare e ricordare il contributo che gli Alpini hanno dato nel corso della storia., ed è proprio così!

La maggior parte dei giovani si aspetta grande movimento nella città, feste, musica e opportunità di vedere Biella come non l’hanno mai vista prima... le aspettative sono alte e la curiosità è molta. Io in prima persona avrò la fortuna di poter partecipare all’Adunata a fianco mio papà, e potrò conoscere le tradizioni degli Alpini e la loro storia, che sempre mi ha affascinato. Come me, anche la mia compagna di classe Giulia ci ha detto che un suo famigliare parteciperà all’adunata, e per lei sarà un’ottima occasione per sfruttare al massimo le attività che verranno proposte nei tre giorni di maggio. Inoltre, potrà vedere coi propri occhi ciò che le é sempre stato raccontato delle Adunate precedenti.

In merito a ciò, è importante ricordare che alcune scuole hanno anche proposto agli studenti la possibilità di vivere l’evento affiancati da un Alpino.

Dalle interviste è emerso anche un aspetto particolare in confronto alla maggior parte di risposte ottenute: un'altra mia compagna di classe, Desiré, vede nell’Adunata un’ottima possibilità di lavoro nei ristoranti, nei bar o addirittura nelle società di volontariato. In aggiunta, lei sottolinea che l’evento potrebbe offrire un grande slancio economico alla città di Biella.

Inoltre, come me, molti giovani pensano che l’Adunata sarà un’occasione per promuovere la bellezza del territorio biellese, che purtroppo non molti conoscono. I ragazzi sperano che in occasione dell’evento potranno essere aggiunte e migliorate strutture d’intrattenimento che molti desiderano da tempo.

Insomma, l’Adunata degli Alpini é un evento atteso da tutti, che darà l’opportunità ai cittadini biellesi di ammirare la propria città da un altro punto di vista. Inoltre, sicuramente saranno giorni apprezzati anche dai giovani in quanto avranno l’occasione di conoscere in prima persona un’importante frammento di storia italiana: quella di quest’anno é la 96esima edizione! E, per coloro che non sanno di cosa si tratta, l’Adunata sarà un’ottima opportunità per conoscerla e per apprezzare il nostro territorio!