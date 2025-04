Biella, auto rubata nella notte: indagini in corso

Furto d'auto nella notte tra sabato e domenica. Intorno a mezzanotte e venti, un uomo ha segnalato al 112 il furto della propria vettura, indicando come possibile autore un soggetto a lui noto e descritto come persona poco raccomandabile.

I Carabinieri, hanno appreso che il veicolo era stato lasciato nel cortile della sua abitazione, con le chiavi inserite e il cancello chiuso.

L’uomo ha annunciato l'intenzione di recarsi in caserma per formalizzare la denuncia. Nel frattempo, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per risalire all’autore del furto.