MotoGp, gara sprint a Jerez: orari e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Weekend che annuncia spettacolo e colpi di scena in MotoGp. Sabato 26 aprile il Gran Premio di Jerez entra nel vivo con le qualifiche e la gara sprint. Quello in Spagna sarà il quinto appuntamento stagionale del Motomondiale, il primo in Europa. Ecco il programma di giornata, gli orari e dove seguire la gara sprint di oggi pomeriggio.

Il Gran Premio di Jerez si correrà domenica 27 aprile. Sabato si scende invece in pista per la gara sprint, che assegnerà i primi punti del weekend e inizierà alle 15 (dopo la terza sessione di libere e le qualifiche della mattinata).

La gara sprint del Gran Premio di Jerez, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale, sarà trasmesse in esclusiva su Sky Sport. Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp saranno i canali di riferimento per la top class. Il weekend di Jerez sarà visibile anche in streaming su Now.