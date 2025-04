Dal nord-ovest, Valduggia: Motociclista finisce in una scarpata, trasportata in elisoccorso all'Ospedale

Oggi, 25 aprile 2025, intorno alle ore 11:50, una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuta lungo la Strada Provinciale 76 per un incidente autonomo che ha coinvolto una motociclista, uscita di strada e finita in una scarpata.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno raggiunto l'infortunata per prestare i primi soccorsi. Successivamente, la donna è stata trasportata in una zona sicura per consentire il recupero da parte dell’elisoccorso di Borgosesia, che ha provveduto al trasferimento in ospedale.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, per i rilievi e gli accertamenti del caso.