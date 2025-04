Dal nord-ovest: Duplice omicidio-suicidio Volvera, i carabinieri al lavoro per scoprire il movente

Si cerca di capire cosa possa avere scatenato la furia omicida di Andrea Longo, l'uomo di 34 anni che ieri sera a Volvera ha ucciso a coltellate una giovane coppia di vicini di casa e poi si è tolto la vita con la stessa arma.

Sconvolta la cittadina

Una tragedia che ha sconvolto la cittadina, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese e alle porte del Pinerolese, un tempo nota in tutta Italia per la 'santa di Volvera', una donna che aveva la fama di guaritrice. Il delitto è avvenuto nel centro cittadino, in via XXIV maggio a due passi da un bar-osteria che è un luogo di ritrovo per tantissimi abitanti di Volvera, persone di ogni età.

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, in base alle prime testimonianze date ai carabinieri della stazione di None e della compagnia di Pinerolo, che indagano sul duplice omicidio e suicidio, tra la coppia e l'omicida in passato ci sarebbero già state delle frizioni e delle liti, probabilmente legate a questioni di vicinato. Ieri sera all'ora di cena Longo avrebbe suonato al campanello dell'abitazione di Chiara Spatola, operaia, 28 anni, e Simone Sorrentino, magazziniere, 23 anni.

Liti e screzi in passato

Poi i toni si sarebbero accesi fino al drammatico finale: Longo ha colpito la giovane coppia con un grosso coltello, i due hanno cercato di mettersi in salvo, ma non sono riusciti. Sono stati trovati nel cortile del caseggiato, un cascinale ristrutturato, ormai senza vita. Poco distante da loro c'ea anche Longo, con la gola squarciata.

Sul posto sono arrivati i parenti dei due giovani uccisi, gli amici, si è formata una folla di vicini di casa nella via che attraversa l'abitato di Volvera. E i carabinieri hanno cominciato a raccogliere le prime testimonianze per capire il movente del brutale delitto. Altri testimoni vengono sentiti in queste ore.