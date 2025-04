Sinner, Draper contro gli hater: "Non merita quest'odio". E Alcaraz lo incorona

(Adnkronos) -

Il ritorno in campo di Jannik Sinner si avvicina. Il tennista azzurro sta continuando i suoi allenamenti in vista degli Internazionali d'Italia, torneo al via il 7 maggio, e che segnerà il rientro del numero uno del mondo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. In questi giorni Sinner si è allenato con Jack Draper, britannico che occupa la sesta posizione del ranking Atp e amico di Jannik, scelto come speciale 'sparring partner'. E oggi ha ricevuto parole importanti sia da Draper che dal 'rivale' Carlos Alcaraz.

E proprio Draper ha parlato di Sinner, scagliandosi contro gli 'haters' dell'ultimo periodo: "Se qualcuno mi chiede cosa penso di lui, io penso che sia una persona splendida e generosa. Non merita tutto l'odio che sta ricevendo. Io sono sicuro che sia estraneo a tutta quella vicenda (il caso Clostebol, ndr), ma la vita a volte va così, capita che si commettano degli errori", ha detto alla BBC, "in realtà non ne abbiamo parlato molto, in campo Jannik è sempre professionale. Dopotutto ci sarà un motivo se e è il numero uno del mondo. Nessuno ha la sua costanza, gioca sempre alla grande e questo non è cambiato in questi mesi di stop".

Poi sugli allenamenti a Montecarlo: "Io stavo cercando qualcuno con cui allenarmi e sapevo che Jannik era disponibile e che era a Montecarlo, così mi sono organizzato per allenarmi con lui tre o quattro giorni. Se bisogna allenarsi chi meglio del migliore al mondo?", ha raccontato Draper, "lui ovviamente ha avuto un po' di tempo libero in questi mesi, ma vi assicuro che il suo livello di tennis è ancora incredibile. Non vedo l'ora di riaverlo sul circuito perché penso che la sua assenza si sia fatta sentire".

A parlare di Sinner è stato anche Carlos Alcaraz, tennista spagnolo grande 'rivale' di Jannik e reduce dalla sorprendente sconfitta nella finale dell'Atp di Barcellona contro Holger Rune, che lo ha fatto scivolare nuovamente al terzo posto del ranking: "Penso sia un peccato che Jannik sia rimasto fuori dal circuito in questi mesi. Lui è il migliore del mondo e affrontarlo ci permette di dare il 100%", ha detto a SkySport, "la nostra rivalità si è interrotta, ma ora sono felice che potremo di nuovo giocare contro e goderci il nostro tennis".