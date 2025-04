Energia, a Piacenza dal 21 al 23 maggio focus su idrogeno, nucleare e cybersecurity

(Adnkronos) - Tre manifestazioni strettamente interconnesse dal filo rosso della riconversione energetica e della sicurezza. Sono le tre fiere Hydrogen expo, Cybsec-expo e Nuclear power expo, in programma dal 21 al 23 maggio 2025 nel quartiere fieristico del Piacenza expo. Le tre kermesse, che si svolgeranno in contemporanea e che ad oggi vantano già oltre 210 espositori confermati, sono organizzate dalla società Mediapoint & exhibitions di Fabio Potestà.

Hydrogen expo, giunta alla sua quarta edizione, si è ormai imposta come la più grande mostra-convegno italiana - e tra le prime a livello europeo – interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. Cybsec-expo, alla sua seconda edizione, è la fiera italiana di riferimento in Italia per la sicurezza informatica, la protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. Nuclear power expo, già con questa prima edizione, mira a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare.

L’obiettivo della tre giorni piacentina è quello di riunire i principali attori delle filiere dell’idrogeno, dell’energia nucleare e della sicurezza informatica, per fare il punto sul processo di riconversione energetica in Italia e favorire la nascita di nuove sinergie, con un’attenzione particolare alla sicurezza nazionale. Secondo Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions ed organizzatore delle tre fiere, oggi è fondamentale avviare un vero e proprio “nuovo Rinascimento energetico”, capace di traghettare il Paese oltre le tecnologie ad alta intensità di carbonio, verso un futuro più sostenibile e sicuro. Tale “Rinascimento energetico” punta a promuovere l’impiego dell’idrogeno in settori strategici come i trasporti, le industrie ad alta intensità energetica e persino nelle utenze domestiche: un cambiamento concreto e realizzabile in Italia, grazie alla disponibilità di fonti rinnovabili e a una rete di trasporto del gas già esistente, strutturata e facilmente riconvertibile. Temi centrali che trovano piena espressione proprio all’interno di Hydrogen expo.

Affinché l’idrogeno possa affermarsi come una solida alternativa ai combustibili fossili, è fondamentale garantire una produzione di energia elettrica continua, affidabile e a costi sostenibili. In questo contesto, Nuclear power expo darà spazio anche al tema del nucleare civile, una risorsa che torna al centro del dibattito energetico. Nonostante il referendum del 1987 abbia segnato l’uscita dell’Italia da questa tecnologia, il Paese continua a ricoprire un ruolo di rilievo riconosciuto a livello internazionale, grazie alle sue competenze scientifiche e industriali nel settore. A completare il quadro, emerge con forza la necessità strategica di proteggere le infrastrutture critiche — come le reti idriche, del gas, dell’elettricità e dei trasporti— dalle minacce informatiche, sempre più sofisticate e pervasive. Proprio per questo, Cybsec-expo ospiterà alcuni tra i più autorevoli esperti italiani e internazionali di cybersecurity, chiamati a confrontarsi sulle soluzioni più efficaci per garantire la resilienza delle infrastrutture strategiche del Paese.

Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions, ha dichiarato: “In un momento cruciale per la transizione energetica e la sicurezza nazionale, queste tre manifestazioni rappresentano una straordinaria opportunità per favorire il confronto e la collaborazione tra i principali attori dei settori dell’idrogeno, dell’energia nucleare e della cybersecurity. Come organizzatore di queste tre fiere-mercato vorrei rivolgere un caloroso ringraziamento a tutte le istituzioni e alle oltre 50 associazioni di categoria che hanno creduto in questa iniziativa, favorendo una così ampia partecipazione. Ad oggi abbiamo ricevuto conferma da oltre 210 espositori qualificati, con nuovi ingressi che continuano ad aggiungersi e un interesse generale in costante crescita”.

A conferma della rilevanza nazionale della tre giorni piacentina, le tre manifestazioni hanno ottenuto un ampio sostegno istituzionale, con numerosi patrocini concessi sia dalle principali organizzazioni di categoria che da enti e istituzioni di primo piano: tra tutti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Piacenza, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e ancora, l’Agenzia nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (Enea) e il Gruppo Sogin.

Le tre manifestazioni saranno accompagnate da un fitto programma di incontri, convegni e workshop, i cui dettagli sono disponibili sui siti web dedicati https://hydrogen-expo.it/le-conferenze/ Ø https://cybsec-expo.it/le-conferenze/ Ø https://nuclearpower-expo.it/le-conferenze/ Come da tradizione per tutti gli eventi firmati Mediapoint & exhibitions, anche in questa occasione sono previste esclusive cene di gala riservate ai partecipanti delle kermesse e ai loro ospiti. Le serate si svolgeranno nella splendida cornice della Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza, offrendo un momento di networking in un contesto di grande prestigio storico e culturale. Durante la giornata inaugurale del 21 maggio si terrà la cena degli espositori di Hydrogen expo. Il 22 maggio si svolgeranno le serate di Cybsec-expo e Nuclear power expo.

Giovedì 22 Maggio, inoltre, si terrà la 3ª edizione degli Ihta–italian hydrogen technology awards, i riconoscimenti ideati per dare visibilità internazionale al lavoro delle imprese che operano sia in Italia che all’estero nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo e il ruolo strategico: fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia, nazionale ed europea.