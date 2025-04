Papa Francesco, le ultime parole: "Grazie per avermi riportato in piazza"

(Adnkronos) - "Grazie per avermi riportato in piazza". Sarebbero le ultime parole di papa Francesco al suo fidato infermiere Massimiliano Strappetti. Lo riferiscono i media vaticani. Parole che il Papa avrebbe pronunciato domenica dopo il bagno di folla in papamobile al termine della benedizione Urbi et Orbi di Pasqua. Il Papa, sempre secondo quanto riportato dai media vaticani, avrebbe prima chiesto a Strappetti: "Credi che possa farlo?".

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato alle 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Lo fa sapere l'Ufficio delle celebrazioni liturgiche. La Liturgia esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio.

Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Romano Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Saranno 5 i giorni di lutto per la morte di Papa Francesco. E', a quanto apprende AdnKronos, la decisione del Consiglio dei ministri che si è riunito oggi.