Inter-Roma si gioca domenica 27 aprile, rinvio per funerali Papa Francesco

(Adnkronos) - Inter-Roma, match valido per la 34esima giornata della Serie A, si giocherà domenica 27 aprile alle 15. La sfida inizialmente era programmata alle 18 di sabato 26 aprile. Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, però, non si disputeranno partite e non andranno in scena eventi sportivi. Da sabato a domenica slitta anche Como-Genoa, che si gioca alle 12.30 del 27 aprile. Da sabato a lunedì 28 aprile, con inizio alle 20.45, si sposta Lazio-Parma.