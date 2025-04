Fisco, dal Cdm via libera a decreto sull’acconto Irpef 2025

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l'anno 2025.Il provvedimento introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). In seguito all'intervento, si conferma che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).