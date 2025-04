Usa, nuova bufera su Hegseth: ha condiviso piani di guerra in chat con moglie e fratello

(Adnkronos) - Un altro 'caso Signal' colpisce l'amministrazione Usa. Secondo il New York Times, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha condiviso i piani dettagliati per un'operazione militare contro gli Houthi nello Yemen in una chat di gruppo, questa volta sul suo telefono personale, nella quale erano presenti anche la moglie, Jennifer, ex produttrice di Fox News, e suo fratello Phil Hegseth, assunto al Pentagono come responsabile di collegamento del Dipartimento della Sicurezza Interna e consigliere senior. Entrambi hanno accompagnato il Segretario alla Difesa in viaggi e hanno partecipato a riunioni di alto livello.

La chat, denominata 'Defense 'Team Huddle', conta più di una dozzina di persone ed è stata creata durante il processo di conferma di Hegseth, come strumento per i suoi più stretti alleati per elaborare strategie. Ma il segretario ha continuato a utilizzarla, hanno affermato due fonti vicine alla vicenda. Nel gruppo anche l'avvocato personale di Hegseth, Tim Parlatore.

Si tratta del secondo caso di fuga di documenti riservati, dopo la vicenda resa nota nelle scorse settimane da un giornalista dell'Atlantic. Le informazioni condivise specificavano gli orari di volo degli F/A-18 Hornet diretti contro gli Houthi nello Yemen, replicando sostanzialmente i piani d'attacco condivisi anche con un altro gruppo Signal di alti funzionari creato dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, in cui era stato aggiunto accidentalmente il giornalista Jeffrey Goldberg.