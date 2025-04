Carlo Conti ricorda Papa Francesco: "Momento unico il suo messaggio a Sanremo 2025"

(Adnkronos) - Un "momento unico, irripetibile". Nel giorno della morte di Papa Francesco Carlo Conti ricorda così, parlando con l'AdnKronos, l'apparizione di Bergoglio all'ultima edizione del Festival di Sanremo attraverso un videomessaggio. "Credo - afferma Conti - che oggi sia una giornata triste per l'umanità sia per quelli che credono sia per quelli che non credono. In questo sta la grandezza di Papa Francesco, che ha rappresentato tantissimo per i credenti ma che è stata anche una figura importante per i non credenti. È stato un grande Papa ma anche un grande uomo. Personalmente ho una serie di ricordi e di occasioni nelle quali ho avuto modo di incontrarlo, non per ultimo la giornata mondiale dei bambini che ho avuto l'onore di condurre allo stadio Olimpico".

"In quell'occasione - racconta Conti - ho scritto una lettera chiedendogli di intervenire con un suo messaggio al Festival di Sanremo. Quasi non ci speravo ma il messaggio è arrivato con quella volontà del Papa che ha voluto fare di testa sua". Si è trattato di parole in cui "esortava alla pace pensando soprattutto ai bambini, ai più indifesi, a quelli che non c'entrano nulla con la violenza e con le guerre nel mondo". In quell'occasione, prosegue Conti, il Papa ha ricordato "con grande tenerezza quando, da bambino, sua madre gli faceva ascoltare le canzoni". Ha ricordato, quindi, "l'importanza della musica. È stato un momento unico, irripetibile", conclude.