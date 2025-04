Scontro tra due auto all'imbocco del casello di Carisio, una persona estratta dalle lamiere FOTO

Questa mattina, 21 aprile, prima delle 12, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenuti sulla SP03, nel comune di Carisio, all' imbocco dell' autostrada, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 vetture.



L'occupante di uno dei 2 veicoli è stato estricato dalla squadra grazie alle tecniche di primo soccorso sanitario, in collaborazione con gli operatori preposti.



Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, la Croce Rossa di Biella e personale della Viabilità Autostrada.