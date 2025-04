Ucraina, la denuncia di Zelensky: "Da inizio tregua 387 bombardamenti della Russia"

(Adnkronos) - "Tra le 18.00 di ieri e le 00:00 di oggi, l'esercito russo ha condotto 387 attacchi e 19 azioni di assalto". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia la violazione della tregua di Pasqua da parte della Russia. "Ci sono stati 59 attacchi russi e cinque azioni di assalto da parte di unità russe in diverse aree del fronte. Un combattimento è stato registrato nel settore di Starobilsk, tre combattimenti nel settore di Donetsk nei settori di Pokrovske e Novopavlivka, e uno nel settore di Zaporizhzhia vicino a Stepove", scrive su Telegram riportando il rapporto del comandante in capo Syrsky delle 6 del mattino. "Nella regione di Kursk, ci sono stati attacchi di artiglieria russa e l'uso di droni - prosegue - I nostri soldati stanno rispondendo ovunque nel modo in cui il nemico merita in specifiche circostanze di combattimento. L'Ucraina continuerà ad agire in modo speculare".

L'annuncio di Vladimir Putin sullo stop alla guerra per poco più di 24 ore, fino alla mezzanotte di oggi 20 aprile (le 23 in Italia) è arrivato a sorpresa sabato promeriggio. "La reazione di Kiev mostrerà se vogliono veramente la pace o meno", ha aggiunto il presidente russo, ribadendo le accuse già mosse nelle ultime settimane al nemico: l'Ucraina, ha detto, non ha sostanzialmente mai rispettato il cessate il fuoco relativo alle infrastrutture energetiche.

"Tra le 18:00 di ieri e le 00:00 di oggi, l'esercito russo ha condotto 387 attacchi e 19 azioni di assalto. I russi hanno utilizzato i droni 290 volte. In generale, a partire dalla mattina di Pasqua, possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare un'impressione generale di cessate il fuoco, ma in alcuni punti sta ancora cercando di fare singoli tentativi di avanzare e di infliggere perdite all'Ucraina. La Russia deve rispettare pienamente il cessate il fuoco. La proposta dell'Ucraina di attuare ed estendere il cessate il fuoco per 30 giorni dopo le 24:00 di oggi rimane in vigore. Agiremo in base alla situazione reale", conclude Zelensky.

Il cessate il fuoco dovrebbe coprire 30 ore durante la domenica di Pasqua, il culmine del calendario cristiano, che quest'anno cade nello stesso giorno per i cristiani ortodossi e occidentali. Zelensky e altri funzionari ucraini erano stati scettici sul breve cessate il fuoco annunciato all'ultimo minuto da Putin.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nella giornata di venerdì, ha inviato una sorta di ultimatum ai due Paesi in guerra. "Se per qualche motivo, una delle due parti rende molto difficile" un accordo per la pace "diremo loro che 'siete sciocchi' e 'siete persone orribili' e lasceremo perdere", la posizione di Trump, che - parole sue - non si sente preso in giro da Putin e continua a puntare a un "accordo velocemente". Una sollecitazione recepita da Putin, che ha mandato un segnale almeno a livello di immagine.

Intanto Putin e il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin hanno partecipato a una funzione pasquale a Mosca. La cerimonia si è svolta nella Cattedrale di Cristo Salvatore ed è stata guidata dal Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa e convinto sostenitore di Putin e della guerra in Ucraina. Un video della funzione ha mostrato Putin - in abito scuro, camicia bianca e una lunga cravatta rossa secondo il suo tradizionale abbigliamento pasquale -, in piedi accanto a Sobyanin, con in mano una sottile candela rossa. La funzione, un importante rituale per i cristiani ortodossi, è iniziata sabato in tarda serata ed è proseguita fino alle prime ore di domenica.