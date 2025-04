(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale va in scena a Gedda per il Gp dell'Arabia Saudita, oggi domenica 20 aprile, nel suo quinto appuntamento. Tutti a caccia della Red Bull di Max Verstappen, che ha firmato una straordinaria pole position nelle qualifiche beffando all'ultimo giro la McLaren di Oscar Piastri, secondo.

Rincorrono, ancora una volta, le due Ferrari, con Charles Leclerc che partirà quarto accanto alla Mercedes di George Russell, terzo, e Lewis Hamilton settimo.