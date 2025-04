Shade in ospedale: "Sto bene ma lotto per non avere la seconda data su Wikipedia"

(Adnkronos) -

Shade è attualmente ricoverato in ospedale. Il rapper non ha spiegato il motivo e non ha aggiunto dettagli riguardo le sue condizioni di salute, ma ha voluto aggiornare i suoi follower per far sapere che se non risponde è perché non può usare il telefono al momento.

"Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cellulare e a malapena comunico coi miei", ha esordito Shade, pseudonimo di Vito Ventura, in una storia pubblicata su Instagram mentre si trova in ospedale con un supporto per la respirazione.

"Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo - scherza il rapper - e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerò qui. Lo dico per chi mi ha scritto anche su WhatsApp ed e-mail per lavoro", ha continuato Shade.

E con ironia, ha aggiunto: "Se vi risponde la mia collaboratrice - tanto vi dirà che deve prima sentire me - io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia. Almeno non finché non verrà cambiata quella foto di me*** che mi hanno messo. A voi che mi seguite perché mi volete bene, invece, vi voglio bene anche io cuori miei mi rimetterò e ci vedremo presto".

Questo il messaggio che ha fatto preoccupare i fan. Non è facile capire cosa sia successo al cantante torinese, ma è certo che non appena tornerà in forze racconterà sui social il motivo per cui è stato ricoverato.