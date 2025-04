Napoli, caos Conte-De Laurentiis: "Alcune cose non funzionano", "Così crea disagio"

(Adnkronos) -

Alta tensione in casa Napoli. A poche ore dalla partita contro il Monza, in programma oggi, sabato 19 aprile, e valida per la 33esima giornata di Serie A, gli azzurri devono fare i conti con il caos provocato dalle parole pronunciate ieri da Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico azzurro aveva fatto trasparire tutti i suoi dubbi sul progetto partenopeo, ricevendo in mattinata la risposta del presidente Aurelio De Laurentiis.

"Queste valutazioni fatte in itinere possono creare disagio, penso sia sempre meglio farle alla fine", ha detto De Laurentiis a Radio Crc. "Abbiamo costruito una squadra forte, muscolosa, che nei prossimi anni ci farà divertire molto. Questa non è una promessa, ma una realtà. Basti pensare che negli ultimi anni solamente una stagione non ci è riuscita".

Il riferimento, piuttosto esplicito, del presidente del Napoli De Laurentiis è alle parole di Conte, che in conferenza stampa aveva detto: "Il Napoli non deve essere una squadra di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese: dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia ho capito che tante qui non si possono fare".

Per poi concludere: "Ho detto tante cose a inizio anno: alcune posso confermarle, altre no. Non rinnego niente ma non mi sento di confermare tutto quello che ho detto". A questo punto la permanenza di Conte sulla panchina azzurra, nonostante un contratto fino al 2027, sembra sempre meno scontata.