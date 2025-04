"Dare un cellulare in mano ai bambini è un rischio", il pensiero di una diciassettenne del Liceo Sella di Biella

"Vietare l’uso del telefono ai più piccoli deve diventare una prassi, prima che sia per loro troppo tardi", questo il pensiero di Giulia del Liceo G&Q Sella.



"Su TikTok si vedono spesso video di bambini non supervisionati dai genitori che non dovrebbero nemmeno essere su questa piattaforma. Ma attenzione perchè questo non è l’unico social ad aver fin troppo coinvolto le fasce di età più basse della nostra società: anche Telegram, Instagram, YouTube e Twitch sono ormai social alla portata di tutti. Anche guardandoci intorno, possiamo notare come moltissimi bambini e adolescenti possiedono un telefono già a un’età a cui non si dovrebbe avere, ma, ancora peggio, essi riescono ad avere l’accesso ai social la cui policy sostiene che sotto ad un certo limite d’età non si potrebbe avere un account.

Questo accade probabilmente perché al giorno d’oggi già i genitori stessi dei bambini sono ossessionati dai dispositivi, e tendono a darli in mano ai più piccoli. Basta andare al ristorante, al bar, in fila in qualsiasi luogo: diciamocelo tranquillamente, è più semplice tranquillizzare i bambini con un telefono rispetto che intrattenerli per qualche minuto.

Così facendo, però, c'è il serio pericolo che i piccoli entrino in contatto con alcuni contenuti non appropriati per la loro età, e non solo: anche i video per bambini diciamo che a volte non sono così educativi....se ne trovano molti realizzati apposta per loro, che trattano di videogiochi dove entri in contatto con sconosciuti e ciò porta i più piccoli a voler scaricare l’applicazione sul “loro” dispositivo, non consci dei rischi in cui potrebbero incorrere. Se i bambini guardano un cellulare fin da piccoli, c'è il rischio che possano rimanere gravemente lesi a livello fisico. Alcuni studi dimostrano che il cervello del bambino si sviluppa molto più lentamente se posto costantemente davanti ad uno schermo, e che la loro concentrazione diminuirà con il passare del tempo.

Dare un cellulare in mano ai bambini è un vero rischio, io ne sono convinta, senza se e senza ma. Nessun bambino dovrebbe avere tra le sue mani un telefono, ne avere Instagram o TikTok. Potrebbero conoscere persone brutte o vedere contenuti vietati ai minori e rimanere profondamente colpiti da questi ultimi. Ritengo che i genitori dei bambini di oggi debbano per primi riconoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato e prevenire che i propri figli cadano in brutte situazioni che si possono evitare semplicemente vietando l’uso del telefono cellulare".