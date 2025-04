ATAP: la Provincia cerca interessati a far parte del Consiglio di Amministrazione della società

Provincia di Biella, in qualità di socio, provvede a raccogliere le manifestazioni di interesse di coloro che sono interessati a far parte del Consiglio di Amministrazione della società partecipata “A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici di Biella e Vercelli S.p.A.”, la cui elezione avverrà ai sensi dell'art 15 del vigente statuto societario, tramite presentazione di lista, e votazione dell'Assemblea degli azionisti.

Il presente avviso pubblico ha, quindi, per oggetto la descrizione delle modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, al fine di disporre di un numero adeguato di nominativi da inserire in lista per il successivo procedimento di nomina descritto nello Statuto societario.

INVIO DELLE CANDIDATURE

La proposta di candidatura, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere secondo il modulo di istanza on line, rinvenibile sul sito provinciale, dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella attraverso la seguente modalità:

- in forma esclusivamente digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 23 maggio 2025, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile alla sezione “Cosa fare per” del sito istituzionale dell’amministrazione provinciale, accessibile al link https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/cosafareper.php (ricercare la tipologia “Designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni”) previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID). Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso. L’istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere inseriti nella lista di presentazione per l’elezione dei componenti del CdA in oggetto. Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti tali da permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come meglio elencati di seguito. L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, a propria discrezione, i curricula vitae che perverranno. La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa a far parte della lista o alla nomina, atteso che la rosa di candidati così formata verrà sottoposta al procedimento descritto nell’art. 15 dello Statuto.

STATUTO ATAP SPA - STRALCIO ARTICOLI DI INTERESSE PER LA CANDIDATURA

Nel rinviare alla lettura integrale dello Statuto di Atap SpA (https://www.atapspa.it/societa-trasparentel-1902012-e-d-lgs-332013/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-sociale/), si riportano in stralcio alcuni articoli di interesse per il vaglio della candidatura: Art. 2 “La società svolge l'attività di: 1. trasporto pubblico di persone, con qualsiasi mezzo attuato; 2. svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale quali: servizi di scuolabus, di taxibus, di trasporto di persone diversamente abili e di servizi similari; 3. noleggio da rimessa con conducente; 4. acquisto, costruzione e relativa gestione di beni immobili strumentali e di altri beni strumentali (in specie reti ed infrastrutture) da destinarsi ai trasporti pubblici di persone, con qualsiasi mezzo attuati, nonché ad altri servizi pubblici; 5. svolgimento dei servizi ausiliari e complementari alle attività descritte al punto 1), quali manutenzioni strade, segnaletica, paline, gestione parcheggi, ecc.; 6. la società potrà inoltre promuovere la domanda di trasporto pubblico di linea, progettare e riprogettare servizi, pianificare interventi di varia natura nell'ambito della mobilità, gestire procedure concorsuali, stipulare e gestire i contratti di servizio, vigilare sulla gestione dei contratti di servizio, il tutto sulla base degli indirizzi espressi dagli enti competenti per territorio; 7. la società potrà inoltre, in via non prevalente, assumere partecipazioni in società, aziende ed enti aventi oggetto similare, affine o complementare al proprio. La società può inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.” Art. 15 “La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri determinato dall’assemblea fino a un numero massimo di 5 membri o fino al numero massimo previsto dalle vigenti norme, compresi il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed eventualmente l'Amministratore delegato. I componenti dell’Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, nonché gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano in quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri ed al funzionamento del Consigli di Amministrazione. Ai fini dell’elezione dell’Amministratore Unico, ciascun socio ha facoltà di proporre all’Assemblea uno ed uno solo candidato. Risulta eletto il candidato che, ad esito della votazione dell’Assemblea, abbia ottenuto il maggior numero di voti. Il Consiglio di Amministrazione viene formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che dispongono specifiche condizioni per la composizione dell'organo, per quanto applicabili alla Società. In particolare, fra i membri del Consiglio di Amministrazione deve essere garantita permanentemente, anche in caso di sostituzione, la presenza di almeno un terzo dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato; qualora dall'applicazione di questo criterio non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato all'unità superiore.

Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento: a. ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero minimo pari a quello dei nominandi; la composizione della lista deve rispettare il criterio di riparto fra generi stabilito dai precedenti commi. L'indicazione nella lista di un numero di candidati superiore al numero dei nominandi è funzionale all'individuazione di nominativi disponibili per l'eventuale sostituzione di amministratori che abbiano a cessare dalla carica in corso di mandato, secondo quanto previsto al successivo articolo 17; b. ciascun socio potrà votare per una sola lista; c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, eccetera, sino ad un numero pari a quello dei candidati inseriti in lista; d. i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente; e. risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente sarà eletto il candidato inserito nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età; tuttavia, ove l'individuazione dei candidati effettuata secondo le predette modalità, non consenta il rispetto delle norme che assegnano almeno un terzo dei seggi al genere meno rappresentato, e/o di altre norme che pongono condizioni alla composizione dell'Organo, l'individuazione dei candidati eletti avverrà, seguendo l'ordine della graduatoria, secondo i criteri di preferenza sopra indicati, scartando progressivamente i candidati la cui elezione risulti incompatibile con il rispetto delle suddette norme; f. ciascun candidato può partecipare ad una sola lista. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili”. Art. 22 “All’Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione, spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea degli azionisti, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca. Ai componenti degli Organi Sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonché trattamenti di fine mandato.”

REQUISITI PER LA NOMINA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In applicazione della previsione di cui all’art. 15 dello Statuto societario “I componenti dell’Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, nonché gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti dall'Assemblea.” DURATA DELL’INCARICO Secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto della Società, i componenti dell’Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. L'eventuale compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea degli azionisti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ULTERIORI INFORMAZIONI

I dati conferiti dall’interessato e raccolti dall’Amministrazione nella procedura in oggetto saranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) Reg. (UE) 2016/679 nonché alla vigente normativa in materia. Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato, è finalizzato alla formazione di una rosa di candidati da sottoporre ai soci di ATAP S.p.A.. In particolare, il trattamento dei dati è necessario per gestire la raccolta dell’istanza e dei dati ivi indicati, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico. Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali dell’interessato sono quelle indicate dall’art. 6, paragrafo 1, lett. c, GDPR, ossia: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.Lgs. 267/2000 e previsioni statutarie dei singoli enti) Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività e delle funzioni proprie dell’Amministrazione, come declinate per legge, in assenza vi sarà l’impossibilità per quest’ultima di svolgere le medesime. I dati del soggetto designato, l’istanza ed il curriculum vitae, verranno trasmessi ad ATAP S.p.A., e precisamente, agli organismi competenti ad effettuare la nomina, secondo quanto previsto in Avviso e quanto più dettagliatamente specificato nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente avviso e comunque disponibile al portale istituzionale dell’Amministrazione, alla sezione dedicata privacy.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino Sella 12 - Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611.

L’informativa di dettaglio sul trattamento dei dati, resa ai sensi dell’art. 13 del citato GDPR, è disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione all’area tematica Privacy (link https://www.provincia.biella.it/homepage/privacy/informative-area-amministrativa-e-welfare)

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sulla homepage del sito Istituzionale fino alla data di scadenza.

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri: 015-8480643 -728 -721.