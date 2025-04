Serie A, addio quinto posto Champions: fatale l'eliminazione della Lazio

(Adnkronos) - La Serie A non avrà cinque squadre in Champions. L'eliminazione della Lazio dall'Europa League, ai quarti di finale per mano del Bodo Glimt, ha sancito la fine dell'inseguimento nello speciale ranking Uefa alla Spagna, ora sicura di ottenere il secondo posto e quindi il conseguente posto extra nella più prestigiosa competizione europea. Stessa cosa per l'Inghilterra, prima nel ranking.

La settimana europea ha visto l'Inter approdare in semifinale di Champions League, dove sfiderà il Barcellona, e la Fiorentina passare il turno in Conference League. Anche la Spagna però, al netto dell'eliminazione del Real e oltre alla festa blaugrana, può contare su Athletic Bilbao in Europa League e Betis Siviglia, che se la vedrà proprio con i viola di Palladino, in Conference. La Liga ha quindi raggiunto un punteggio totale di 23,250, mentre la Serie A è ferma a 21,187. Una distanza incolmabile nemmeno in caso di vittoria finale di Inter e Fiorentina.