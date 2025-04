Il Papa ai detenuti “Non posso fare lavanda dei piedi ma vi sono vicino”

ROMA (ITALPRESS) - Nel pomeriggio, poco prima delle 15, Papa Francesco si è recato in visita alla Casa Circondariale di Regina Coeli. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede.Accolto dal Direttore del Carcere, Claudia Clementi, e dal personale, il Santo Padre ha raggiunto la Rotonda principale, dove ha incontrato circa 70 detenuti, di varie nazionalità, che partecipano regolarmente alle attività e alle catechesi organizzate dal Cappellano dell'Istituto.Dopo un breve saluto da parte del Direttore, che ha espresso la gratitudine dell'intera comunità per la visita, Papa Francesco ha espresso il suo desiderio di essere presente tra i detenuti: "A me piace fare tutti gli anni quello che ha fatto Gesù il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, in carcere". E ha aggiunto: "Quest'anno non posso farlo, ma posso e voglio essere vicino a voi. Prego per voi e per le vostre famiglie".Al termine di un momento di preghiera, il Papa ha salutato individualmente ciascuno dei detenuti nella Rotonda.Infine, ha rivolto nuovamente la parola ai presenti per pregare insieme il Padre Nostro e impartire loro la sua benedizione. La visita è durata circa 30 minuti.- foto Copyright: Vatican Media -(ITALPRESS).