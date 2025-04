Andorno Micca, lo stabilimento Iride non è stato evacuato: proseguono le regolari attività

Contrariamente alle notizie diffuse, lo stabilimento Iride di Andorno non è stato evacuato nella giornata di mercoledì 16 aprile. A precisarlo è Adolfo Marchetti, Direttore Generale dello stabilimento, il quale chiarisce che le attività produttive sono proseguite regolarmente per l’intero arco della giornata. Marchetti sottolinea che, nonostante l’attenzione costante rivolta all’evolversi della situazione meteo e al livello del torrente Cervo, non è mai stata riscontrata alcuna condizione di rischio tale da giustificare l’interruzione del lavoro o l’evacuazione del personale: “La sicurezza dei nostri dipendenti è sempre la priorità, ma possiamo confermare che, in questa occasione, non si è mai reso necessario il fermo delle attività".