Mattarella ricoverato, valanga social di auguri e solidarietà. Ma spuntano i soliti squallidi haters

(Adnkronos) - "Forza Presidente!"; "Tenga duro Presidente"; "Siamo tutti con Lei, Presidente". Una miriade di commenti social, tra quelli provenienti dal mondo della politica e quelli di gente comune, augurano una pronta guarigione al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il ricovero al Santo Spirito di Roma per l'impianto di un pacemaker. Ma ancora una volta, come accaduto anche in passato con altri personaggi famosi, non tutti i messaggi sono dello stesso tenore. Per alcuni l'intervento "programmato" è occasione per sottolineare i tempi lunghi della Sanità per visite, esami e operazioni chirurgiche. "Io aspetto da mesi una risonanza anche importante, ma posso crepare tranquillamente", scrive su Facebook Liliana T.. Gli fa eco Gloria C.: "Che strano... intervento programmato, per lui la sanità funziona. Io sono otto mesi che aspetto per due interventi a seguito di un'aggressione subita".

E tra un "chi se ne frega" e l'altro, l'intervento di Mattarella per altri utenti social (anche se in percentuale molto minore) è un modo per prenderlo di mira, per rimarcare "non sei il mio Presidente". E seppure talvolta mascherati dall'ironia, non mancano i commenti vergognosi come quello di Pierluigi D. che arriva a scrivere: "Il karma arriva". O come Flavio P. "R.i.p fai buon viaggio solo andata". Maria Rosaria F. replica su Facebook: "Io aspetto un po' di denunce per vilipendio e poi me la riderò".