Ne vedremo delle belle, stasera 12 aprile la finale: chi sarà la vincitrice?

(Adnkronos) - Questa sera, sabato 12 aprile, va in onda l'ultimo appuntamento con 'Ne vedremo delle belle', lo show-talent condotto da Carlo Conti, in prima serata su Rai 1.

Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe si sono messe in gioco con passione, si sono sfidate a colpi di talento e hanno dato il massimo in ogni prova. Chi sarà la vincitrice assoluta?

Le protagoniste si cimenteranno in cinque diverse prove: canto, ballo, musical, intervista e una sfida a sorpresa tra due concorrenti.

Per chiudere in bellezza, la puntata finale offrirà alle concorrenti anche due prove speciali, una delle quali vedrà le 10 primedonne impegnate in 10 assoli, di cui ciascuna di loro sarà unica protagonista; in palio 5 punti bonus da ciascuno dei 3 giurati. L'altra prova speciale metterà in palio altri 5 punti. Durante il programma si scoprirà chi saranno le due concorrenti protagoniste. Nel corso della serata verranno anche svelati i risultati del sondaggio social.

A giudicare le protagoniste saranno due giurie d’eccezione: la Super Giuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, pronta a esprimere valutazioni senza sconti. Accanto a loro, la giuria composta dalle stesse star non coinvolte nella prova in corso.

Il Premio finale verrà devoluto a 'Una Nessuna Centomila', la fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne di cui Fiorella Mannoia è Presidente Onoraria. L'ospite della finale di 'Ne vedremo delle belle' è Francesco Gabbani.