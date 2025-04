Inter-Cagliari 3-1, i nerazzurri tornano a +6 sul Napoli

MILANO (ITALPRESS) - Una vittoria importante per la corsa scudetto e che permette ai nerazzurri di approcciarsi nel miglior modo possibile alla sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco. L'Inter vince 3-1 contro il Cagliari e torna a +6 sul Napoli, con la squadra di Antonio Conte che sarà chiamata a rispondere nel Monday Night contro l'Empoli per non perdere contatto col primo posto. Decisive le reti di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck, Piccoli all'inizio della ripresa ha dato l'illusione ai sardi di poter ribaltare il 2-0 del primo tempo: 21esima vittoria per i nerazzurri che tra quattro giorni torneranno a San Siro per il quarto di ritorno di Champions League contro i bavaresi. Simone Inzaghi ha potuto gestire le forze, scientifici i cambi da parte del tecnico piacentino durante l'arco della gara: determinante l'approccio dei padroni di casa, dopo appena 13 minuti lo stesso Arnautovic, dopo una sponda di Carlos Augusto, ha superato Caprile con una conclusione violenta sotto la traversa. Al 25' l'episodio che ha cambiato l'inerzia del match, Piccoli lanciato in campo aperto si è fatto ipnotizzare da Sommer fallendo di fatto il gol del pareggio. Sul ribaltamento di fronte Lautaro Martinez, con un tocco sotto, ha raddoppiato. Nel secondo tempo i rossoblù hanno sfruttato il calo di concentrazione dei nerazzurri, al 3' Piccoli praticamente solo nell'area piccola ha dimezzato lo svantaggio. Al 10' Bisseck ha riportato i suoi avanti di due reti archiviando la pratica. Gli ospiti hanno comunque provato a riaprire nuovamente il match, ancora Sommer su un tiro-cross di Zortea ha deviato un pallone pericoloso in calcio d'angolo. Nel prossimo turno l'Inter giocherà in casa del Bologna, il Cagliari cercherà punti salvezza nella gara interna contro la Fiorentina: +6 sull'Empoli, ma i toscani devono ancora scendere in campo.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).