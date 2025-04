Alessandra Mastronardi, è polemica per l'assenza al funerale di Fassari

(Adnkronos) - Molti fan de 'I Cesaroni' hanno notato l'assenza di Alessandra Mastronardi al funerale di Antonello Fassari, morto lo scorso sabato 5 aprile a 72 anni. Alcuni sui social non hanno resistito alla tentazione di dire la loro, lanciando teorie e supposizioni e talvolta arrivando a insultare l'attrice. E così Alessandra Mastronardi ha scelto di lasciare qualche parola sotto il post di una pagina Instagram a lei dedicata.

"I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza a un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast - ha scritto l'attrice, che ne 'I Cesaroni' interpretava Eva Cudicini - è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte". "Trovo di cattivo gusto tutto questo - ha aggiunto - e specialmente spostare l'attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato

è davvero inappropriato".