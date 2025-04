Fiona Clare, la stilista che ha reso 'regina' queen Camilla

(Adnkronos) - Dietro alla nuova silhouette della regina Camilla c'è Fiona Clare, colei che firma i look, responsabile di ogni abito e di ogni accessorio di sua maestà. Proprio come in passato era stato per Angela Kelly (messa alla porta subito dopo l'ascesa al trono di Carlo III) e la regina Elisabetta II, Clare è stilista e confidente, inseparabile da anni da queen Camilla.

Addio ai cappellini colorati che tanto amava la precedente sovrana ("per essere creduta, devo essere vista", amava ripetere), indossati solo in alcuni particolari eventi (matrimoni, battesimi, inseparabili ad Ascot, spesso firmati Philip Treacy e Stephen Jones), gli abiti (spesso robe manteau per la mattina) scivolano e fluttuano sul corpo. Tinta unita, mai colori accesi, una predilezione per i toni scuri e i pizzi ( la sera), ma anche i bianchi e i crema, poche scollature, pochi spacchi e trasparenze, come si addice a una lady che il 17 luglio festeggerà 78 primavere, portati meravigliosamente bene.

Abiti sempre in pendant con i preziosi gioielli della corona, tiare, corone, broche in oro, diamanti, lapislazzuli, cadeau o semplicemente 'ereditati', come la spilla indossata per la sua visita al Colosseo, diamanti e zaffiri, che il principe Alberto di Sassonia Coburgo-Gotha aveva regalato alla moglie, la regina Vittoria del Regno Unito. Fiona Clare non ama per la sua augusta signora i tessuti a fiori (portati solo in campagna, nelle tenute di Highgrove o nella sontuosa villa di Ray Mill House), le stampe policrome e multicolor per creare i suoi outfit, che comprendono anche clutch coloratissime, ton sur ton. E come esige il dress code (la principessa del Galles docet) la regina Camilla indossa décolleté anche bicolore (massimo tacco 6), per permetterle lunghe camminate 'istituzionali' senza spossarsi.

Lei, emerita cavallerizza che adora la caccia (diversamente da lady Diana), abituata a promenade a cavallo, una delle tante passioni condivise con re Carlo III, a un abbigliamento più sportivo, oggi trasformata in una vera, grande aristocratica lady. Con qualche parentesi. I kilt in tartan indossati, anche da Carlo III, per rendere omaggio alla loro amata Scozia, terra che ha dato i natali all'adorata nonna, Elizabeth Bowes-Lyon, moglie di Giorgio VI. Ma il segreto di Camilla e della sua eterna giovinezza è il taglio dei capelli, firmato Jo Hansford denominato 'butterfly cut', sempre sfumato sul biondo, crea un effetto voluminoso e fluido da vera 'girl' degli anni '70, l'epoca in cui incontrò il principe Carlo, a cui giurò eterno amore, quello che un giorno sarebbe diventato il re del Regno Unito, da oltre 50 anni, il suo re.